Sotra-drapet: Mistanken mot sønnen (20) styrket

Mandag ble han av Bergen tingrett fengslet i ytterligere åtte uker, skriver Bergens Tidende.

Dommeren fremhever at dødsårsaken samsvarer med det siktede fortalte to kamerater like etter drapet skal ha skjedd.

Det var klokken 20.37 lørdag 30. mai at politiet fikk melding fra vitner på stedet om at en kvinne var funnet død i en bolig på Sotra. Kort tid etterpå ble sønnen pågrepet på en annen adresse og siktet for drap.

Da skal han allerede ha fortalt de to kameratene, som nå har status som vitner, hva han hadde gjort mot avdøde.

Mannen nekter fortsatt for å ha drept moren, opplyser 20-åringens forsvarer, advokat Marius Wesenberg, til Bergens Tidende.