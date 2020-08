25 postkontor legges ned innen 2022

– Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge i en pressemelding.

Omleggingen fra postkontor til Post i butikk startet i 2001.

Seks postkontor igjen

Bare seks postkontor vil bestå etter den varslede nedleggelsen, ifølge FriFagbevegelse. Fem av dem ligger i Oslo, det sjette i Longyearbyen.

De seks er: Grønland postkontor, Majorstuen postkontor, Nydalen postkontor, St. Olav plass postkontor, Vika postkontor og Longyearbyen postkontor

Arendal og Sandvika mister sine postkontor allerede før jul i nedskjæringene som berører 170 ansatte.

Opptatt av de ansatte

Leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans er opptatt av å sikre de ansatte som blir berørt, men er også bekymret for brukerne.

– I tillegg til å være opptatt av å finne løsninger for våre medlemmer, er vi bekymret for de mange brukerne som nå rammes. Vi har stilt krav om at regjeringen må komme på banen, men det har ikke skjedd, vi har talt for døve ører. Det er uakseptabelt at store grupper mister grunnleggende banktjenester, sier hun.

Fagforbundet forstår samtidig at Posten må tilpasse kostnader ut fra den økonomiske situasjonen, trafikknedgangen og muligheter for å utføre tjenesten på en god måte for kundene med andre løsninger.

Pakkepost har eksplodert

Samtidig som postkontorer legges ned, vil Posten neste år mer enn doble antallet utleveringssteder for pakker – fra 1.600 i dag til rundt 3.500. Den største utvidelsen blir digitale pakkebokser utplassert på tusen steder over hele landet, skriver Nationen.

– Mengden pakkepost har eksplodert – særlig under korona denne våren og sommeren. Derfor bygger Posten nå ut tilbudene sine med pakkehenting i alle fylker, sier Pettersen til avisa.

I løpet av første halvår i år ble det satt ut nær hundre pakkebokser i og utenfor Oslo. Forsøkene i byene har vært en suksess – og dermed vil Posten i løpet av neste år plassere pakkebokser ut over hele landet.

Pakkeboks er en selvbetjent, døgnåpen automat. Den går på batteri og kommuniserer med mottakerens telefon via Bluetooth.