Eggen slutter i Regnskogfondet etter intern uro

– Uro i ledergruppen og styrets respons på uroen gjør at jeg går av. Det var ikke noe jeg ønsket meg, men slik er det, sier Eggen til Bistandsaktuelt.

På sin Facebook-side skriver han:- Jeg trer av etter en beslutning i styret som gjorde det umulig for meg å fortsette.

– Jeg føler sorg, men mest stolthet over hva mine flotte kolleger har oppnådd på min vakt, og jeg er trygg på veien videre. Regnskogfondet har solid mannskap, stø kurs og god fart, og vil redde regnskog og beskytte rettigheter like effektivt med en ny person ved roret, skriver han videre.

Les også: Evalueringsdirektør: Bistand er preget av «hopp og sprett»

– Samarbeidsproblemer

Styreleder i Regnskogfondet, Svein Tveitdal, sier til Bistandsaktuelt at det er «ikke dramatikk i dette, men kjedelig», men at Eggen velger å fratre fordi han ikke lenger har styrets tillit.

– Det har ikke vært noe uenighet om strategi. Men samarbeidet innad i ledergruppen i Regnskogfondet har ikke fungert. Det har vi vært klar over i ett års tid. Vi mener situasjonen ikke kunne fortsette, og at det var best at Eggen slutter, sier Tveitdal, uten å gå konkret inn på hva som ligger bak uroen.

Samtidig berømmer han utviklingen i fondet under Eggens ledelse, med både styrket økonomi, økt engasjement i DR Kongo og en klar politisk profil.

Yngve Kristiansen, som har vært nestleder blir fungerende generalsekretær. Regnskogfondets veteran og tidligere leder, Lars Løvold, skal bistå i overgangsperioden.

Markant debattant

Diskusjonen mellom Eggen og styret fant sted i forrige uke, men det er i dag han slutter.

Før han begynte i Regnskogfondet var Eggen kjent for sin debattvilje og klare meninger om norsk utviklingspolitikk. Han har vært forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, vært fagdirektør i Norads evalueringsavdeling og jobbet med utviklingspolitikk i tankesmien Civita.

På Facebook oppsummerer Eggen tiden i Regnskogfondet på følgende måte:

For en reise det har vært! Vi har sørget for at nye titusenvis av kvadratkilometer regnskog er lagt under mer bærekraftig forvaltning, i tillegg til de hundretusenvis vi allerede beskytter. Vi har feiret titalls politiske og juridiske seire som vil redde regnskog i årtier, men gir også tydelige signaler til de som ennå ikke har tatt ansvar. Vi har vært med på innovative politiske og forvaltningsmessige løsninger i stor skala. Og vi har fått store bedrifter og investorer med på nye grep for å redde regnskogen, grep som ville vært utenkelig for få år siden. Det vil gå inn i framtidige lærebøker om samfunnsansvar. Samtidig med alt dette har vi formidlet avgjørende støtte til rundt 70 av verdens viktigste lokale aktører i arbeidet for regnskog og rettigheter. Og vi har konsolidert oss for reisen videre, med en profesjonell og kvalitetsbevisst organisasjon klar til å ta på seg enda flere oppgaver.



Saken er først publisert på Bistandsaktuelt.