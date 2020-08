Mysen eneste trafikkstasjon med særegne smitteverntiltak

Det må fremdeles gjennomføres godt renhold og god håndhygiene. Gult nivå betyr dessuten at det kun er kandidat og sensor som kan være i kjøretøyet under oppkjøringen.

Det er derimot ikke noe krav om bruk av munnbind, slik det er på oransje nivå. Her anmodes det dessuten til at kun lokale kandidater avlegger prøven og at ambuleringen av sensorer begrenses.

Fra denne uken er det kun førerprøve for personbil og traktor i Mysen i Indre Østfold kommune som ligger på dette smittevernnivået. Resterende trafikkstasjoner er alle på gult nivå.