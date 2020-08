Byrådet i Bergen ber regjeringen skrote tidlig skjenkestopp

Mandag registrerte Bergen 26 nye covid-19-tilfeller. Nå er det registrert smitte på minst tre store studieinstitusjoner i Bergen: Høgskolen på Vestlandet (HVL), Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitet i Bergen (UiB).

På en pressekonferansen mandag oppfordret Valhammer studentene innstendig om å slutte med hjemmefester der smittevernreglene brytes, skriver Bergens Tidende.

– Smitten har i all hovedsak skjedd på hjemmefester. Det understreker egentlig alvoret i at vi har så mange hjemmefester fortsatt. Vi har en tydelig forventning om at det nå blir en endring på dette.

Natt til søndag fikk Vest politidistrikt 60 meldinger om festbråk. Valhammer knytter økningen i festbråk og smittespredning til regjeringens beslutning om fra 9. august å stoppe skjenking på utestedene ved midnatt.

– Bieffektene av dette er veldig negative. Mange kombinerer nå det å gå på byen med hjemmefester, noe som øker smittespredningsfaren, sier Valhammer.

– Mitt inntrykk er at det er flere byer som opplever dette som krevende, legger han til.