Pressekonferanse om koronasituasjonen med justisministeren og helseministeren

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressekonferanse klokken 14. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Lansering av forslag til Arbeiderpartiets nye nordområdepolitikk

Arbeiderpartiets Nordområdeutvalg overleverer sin rapport med innspill til ny nordområdepolitikk til partileder Jonas Gahr Støre i Tromsø tirsdag. Utvalgsleder Martin Henriksen og flere av utvalgets medlemmer vil være til stede og presentere forslagene til ny politikk for nordområdene.

Norsk-svensk pressetreff om grensesituasjonen mellom Innlandet, Värmland og Dalarna

Tirsdag kl. 11 inviterer landshøvding Ylva Thörn i Dalarna, landshøvding Georg Andrén i Värmland og fylkesmann Knut Storberget i Innlandet til et digitalt pressetreff om grensesituasjonen.

Landsmøte for Republikanerne

President Donald Trump har kunngjort sitt kandidatur for 2020-valget og skal formelt nomineres på Republikanernes landsmøte. Førstedame Melania Trump taler tirsdag.

Kinas utenriksminister innleder rundtur i Europa

Kinas utenriksminister Wang Yi innleder en rundtur til fem europeiske land, deriblant Norge. Turen går også til Tyskland, Italia, Frankrike og Nederland. Blant temaene er et samarbeid om 5G-nettverket.

Rettssaken mot Brenton Tarrant

Rettssaken mot Brenton Tarrant, som står tiltalt for moskeangrepet i Christchurch i New Zealand fortsetter. Den ble innledet mandag. Bryant Tarrant er siktet for 51 drap og 40 drapsforsøk. 29-åringen erkjente straffskyld etter hele politiets siktelse i slutten av mars. Dermed blir det ingen ordinær rettssak, men en kort tilståelsessak hvor en straff skal utmåles.