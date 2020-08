Nikki Haley hyllet Trumps harde linje

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley angrep Demokratenes utenrikspolitikk og hyllet Donald Trump som en sterk og handlekraftig leder da hun talte på første dag av Republikanernes landsmøte.

Haley hevdet Barack Obama og Joen Biden lot Nord-Korea true USA, mens Trump innførte de «tøffeste sanksjonene mot Nord-Korea i historien».

Nye demonstrasjonene i Wisconsin

For andre dag på rad demonstrerer folk i Kenosha i Wisconsin etter at en svart mann ble skutt i ryggen av politiet søndag. Den 29 år gamle mannen er kritisk skadd, og hendelsen har ført til sammenstøt mellom demonstrantene og politiet.

Guvernøren i delstaten har satt inn nasjonalgarden og innført portforbud i deler av Kenosha. Mandag kveld lokal tid bruke politiet tåregass for å spre demonstrantene.

Ingen pågrepet etter ransforsøk i Asker

Mannen som forsøkte å rane et apotek på Vettre i Asker mandag, er natt til tirsdag fortsatt på frifot. Mannen truet betjeningen med våpen, men ingen ble skadd.

Mannen skal ifølge Budstikka ha forlatt apoteket uten å ha fått utlevert legemidler, som han ba om. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.39 mandag.

72 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 72 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. I alt har 10.395 personer nå fått påvist koronasmitte i Norge.

Dermed ble det mandag registrert tre ganger så mange nye tilfeller som søndag. De siste to døgnene har økningen vært på 96 tilfeller.

Budsjettkompromiss avverget nyvalg i Israel

Israel unngikk sitt fjerde valg på mindre enn to år takket være et kompromiss i nasjonalforsamlingen. Sent mandag kveld ble koalisjonspartnerne Likud og Blått og hvitt enige om å fortsette budsjettforhandlingene.

Den ferske kompromisset gir koalisjonspartnerne 120 dager, fram til 23. desember, på å enes om statsbudsjettet.