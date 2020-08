Krisemøte om Tangen-saken i Norges Bank

Tangen har tidligere gjort det klart at det ikke er aktuelt for ham å selge seg ut av Ako-systemet. Men finanskomiteen på Stortinget har enstemmig kommet fram til at han ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.

Ifølge Aftenposten jobbes det langs tre linjer for å finne en utvei som tilfredsstiller begge posisjoner.

* Overføre eierskap i Ako Capital til Ako Foundation. Når han går ut av jobben i oljefondet, kan han tre inn styret i stiftelsen og få kontroll over eierposten.

* Legge fram en ny utredning som viser at Tangens fondsandeler på Caymanøyene og i Irland er i tråd med Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet.

* Utnevne en ny investeringsdirektør i oljefondet. Tangen vil dermed sitte ytterligere et steg unna oljefondets investeringer.

Verken sentralbanksjef Øystein Olsen, andre fra hovedstyret eller Tangen har foreløpig ønsket å si noe om den videre prosessen.