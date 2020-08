Færre mobbesaker under coronapandemien

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

I et flertall av sakene er det blitt konkludert med at skolen har brutt aktivitetsplikten og ikke gjort nok for å stoppe mobbingen.

– Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å hjelpe de elevene som ikke opplever å ha en trygg og god skolehverdag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).