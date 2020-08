Regjeringen vil endre karantenereglene

For to uker siden sa Folkehelseinstituttet (FHI) at innreisereglene til Norge er for komplisert.

Nå opplyser helseminister Bent Høie at regjeringen, i samarbeid med FHI og Helsedirektoratet, har igangsatt arbeidet med å endre regelverket.

– Vi står midt i det arbeidet nå, og det er helt nødvendig. Mange av disse reglene har blitt til over lengre tid, og har blitt endret mange ganger med utgangspunkt i at situasjonen har endret seg, sier Høie til Dagbladet.

Er bekymret



Reglene skal nå forenkles.

– Derfor har vi nå behov for å gjennomgå, forsøke å forenkle og gjøre bestemmelsene enda tydeligere. Det er nødvendig for befolkningens tilslutning, forståelse og tillit til de reglene vi har, sier han.

I et notat til regjeringen har FHI uttrykt bekymring for at dagens regelverk er innfløkt med mange unntak, og at forskriften er vanskelig å lese fordi den er lappet på så mange ganger.

– Kan bli ignorer eller misforstått



Til TV 2 har overlege Preben Aavitsland uttalt at reglene kan bli misforstått.

– Vi får veldig mange spørsmål om disse reglene. Vi er redd for at vanskelige regler kan bli ignorert eller misforstått. Unntakene er med på å uthule betydningen av innreisekarantene, sier Aavitsland til kanalen.

FHI mener forskriften må endres slik at reglene blir enklere og mer oversiktlige.

«Vi er bekymret for at vanskelig forståelige bestemmelser blir ignorert eller misforstås. Forskriften bør gjennomgås med sikre på forenkling. Kanskje det er mulig å starte på nytt med en helt ny forskrift», skriver FHI i notatet.

Det er registrert 24 nye tilfeller av coronasmitte i Norge det siste døgnet. I alt har 10.323 personer nå fått påvist coronasmitte i Norge.