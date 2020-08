Sentralbanksjefen møter hovedstyret i Norges Bank

Hovedstyret i Norges Bank samles mandag ettermiddag for å drøfte ansettelsen av Nicolai Tangen etter å ha fått knallhard kritikk fra Stortinget. Tangen vil være til stede på møtet. Der skal de drøfte ansettelsen av Tangen og hvilket handlingsrom de har for å finne en løsning.

Ultimatum fra MDG om E18

Fylkesrådet i Viken møtes for å fatte en endelig beslutning om Viken, som vertsfylke for nye E18, vil stille økonomisk garanti for framtidige bompengeinntekter. Klassekampen erfarer mandag at fylkesrådet kommer til å si ja til å stille en slik garanti. Det kan bety slutten for fylkesrådet i Viken. Fylkesrådet består i dag av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne og er avhengig av MDGs mandater for å ha flertall.

Grensekontroll mot Finland skjerpes

Fra mandag skjerper Finland grensekontrollen mot Norge på grunn av koronasituasjonen her hjemme. Det innebærer at det kun blir lov å krysse den 70 mil lange grensen ved grensestasjoner, og kun med gyldige dokumenter, opplyser myndighetene ifølge finske medier.

Republikanerne innleder sitt landsmøte

Republikanerne innleder sitt virtuelle landsmøte der president Donald Trump nomineres til en ny periode som president. Han har allerede full støtte fra partiledelsen og republikanske velgere i delstatene.

Straffeutmålingen mot moskéterroristen på New Zealand starter

Mer enn 60 overlevende og pårørende vil konfrontere mannen som er tiltalt for moskeangrepene på New Zealand, når straffeutmålingen mot ham starter denne uken. Bryant Tarrant er siktet for 51 drap og 40 drapsforsøk. 29-åringen erkjente straffskyld etter hele politiets siktelse i slutten av mars. Dermed blir det ingen ordinær rettssak, men en kort tilståelsessak hvor en straff skal utmåles. Det er satt av fire dager til saken. 60 overlevende og pårørende skal vitne under saken.