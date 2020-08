Over 1.100 søkere til ledige politijobber i Sørøst politidistrikt

– Det er mottatt 1.150 søknader på de inntil 50 stillingene som Sørøst politidistrikt skal ansette for å nå det politiske målet om to politifolk per 1.000 innbygger, forteller politiinspektør Frank Gran i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa.

Sørøst politidistrikt omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark, og Jevnaker i Oppland.

Av de 1.150 søkerne er 23 innkalt til intervju og 11. september skal det være avgjort hvem som får de rundt 50 stillingene.

De nyansatte starter i jobben 1. desember. Ifølge politiinspektør Gran har nyutdannede politifolk ikke nådd opp i konkurransen om de 50 jobbene.