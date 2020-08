Slik vil Melby skape ro i Venstre

– Jeg tror det viktigste er å lytte til folk som har litt ulike ståsted, folk som erfarer verden på litt forskjellige måter, både i by og i bygd. Og så tror jeg det viktigste for å skape ro i Venstre, er å greie å få resultater. Hvis vi greier å få et Venstre som vokser, så vil også veldig mange ha lyst til å slutte seg til det laget, sier Melby til NTB.

Søndag ble det klart at hun er valgkomiteens foretrukne kandidat i ledervalget i partiet, som skal skje på landsmøtet i slutten av september. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja ville også lede partiet, men de ble i stedet innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Melby er ikke bekymret for at det skal bli krevende å samarbeide med dem.

– Jeg tror at vi tre sammen som et lag kan greie å løfte Venstre. Vi har ulike kvaliteter. Vi jobber nå med ulike saksfelt som alle tre er veldig viktige for Venstre. Både kunnskap, kultur og miljø. Sammen med Iselin Nybø, som er foreslått i sentralstyret og er næringsminister, så tror jeg det er en veldig god plattform til å synliggjøre Venstres løsninger på de store utfordringene, sier Melby, som selv er kunnskapsminister.

– Samlet lag

Hun tror egentlig at folk på utsiden har fått inntrykk av at det har vært mer bråk i partiet enn det som har vært tilfellet.

– Jeg oppfatter for eksempel at etter at jeg kom inn i regjering, i midten av mars, så har det vært et veldig samlet lag. Både i regjering, på Stortinget, og ikke minst fra våre medlemmer. Jeg har opplevd å få utrolig mange heiarop fra mange, selv om jeg vet at de kanskje hadde en annen preferanse for lederkandidat, sier Melby.

Nå blir det viktig for henne å fokusere på politikken.

– Så lenge det er en uavklart ledersituasjon, så vil det være mange diskusjoner om ting som ikke egentlig er det viktigste vi holder på med: nemlig det å gjennomføre politikk og få til gode løsninger, sier hun.

– På hvilken måte vil du bli en annen Venstre-leder enn Trine Skei Grande?



– Jeg ønsker å ta med meg det beste fra Trine og utvikle det videre, men samtidig også tilføre noe nytt. Det jeg mener Trine over veldig mange år var veldig god på, var å samle en sånn bredde i partiet, få med seg både by og land. Hun har vært en leder som har reist mye, som har snakket med folk. Det ønsker jeg å ta med meg, sier Melby.

Klar for EU-kamp

Kunnskapsministeren tror at den nye generasjonen med Venstre-politikere kan bidra med et friskt og nytt blikk på mange av de store utfordringene, som klimakrisen.

I synet på EU ønsker hun å gå i en helt annen retning enn forgjengeren.

– Der har Trine vært motstander av at Norge skal gå inn i EU, mens jeg har vært ja-menneske hele tiden. Jeg mener at et parti som er opptatt av internasjonalt samarbeid, og ikke minst opptatt av å løse utfordringer knyttet til klima og migrasjon, må si ja til et forpliktende europeisk samarbeid.