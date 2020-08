Mann hoppet i sjøen fra brennende båt i Tønsberg

Sørøst politidistrikt fikk klokka 10.51 melding om at det brant i en fritidsbåt ved Træleborgodden og at en person hadde hoppet i vannet.

Kort etter meldte de at mannen i 40-årene ble plukket opp av en forbipasserende båt. Det var ikke flere personer om bord i båten.

Båtføreren kom uskadd fra det, men ble sjekket av helsepersonell.

Brannen skal ha startet i motorrommet. Rundt 40 minutter etter at politiet først meldte om båtbrannen, opplyste de at ilden var under kontroll.

– Brannmannskapene ved stasjon Tønsberg rykket ut i vår Pioner Multi og slo ned brannen. Deretter tok mannskapene i brannbåten Havkatten over og skumla plastsnekka, som er totalskadd, skriver vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen i Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook.