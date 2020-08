To bilbranner i Oslo slukket

Oslo politidistrikt tvitret at det brenner godt i de to bilene, og at det er mye røyk. Det er spredningsfare til en nærliggende garasje.

Beboere i området ble bedt om å lukke vinduene og holde seg innendørs.

Brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannene og slukket dem ved tretiden.

Politiet opplyser klokken 03.18 at de er i området og søker etter personer som kan ha sett eller hørt noe som kan kaste lys over omstendighetene i forkant av brannen og eventuelt brannårsaken.