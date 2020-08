MDG med ultimatum til Ap om E18-utbyggingen

Fylkesrådet består i dag av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne, og er avhengig av MDGs mandater for å ha flertall.

I et ultimatum som ble vedtatt fredag av MDGs fylkestingsgruppe, heter det at hvis fylkestinget vedtar en slik bompengegaranti vil det ikke lenger være grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.

– Plattformen vi forhandlet fram etter brakvalget vårt i fjor er krystallklar: E18-prosjektet til regjeringen er ikke ønsket i Viken. Derfor kommer ikke en fylkeskommunal bompengegaranti for prosjektet på tale, sier Kristoffer Robin Haug i en kommentar til NTB. Han er MDGs fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken.

– Å kutte klimagassutslipp, luftforurensing og biltrafikk er viktigere nå enn noensinne. Viken sin kollektivsatsing kan ikke bestå av store ord og gigantiske motorveier, sier Haug

– Hva MDG mener om E18 er viden kjent, sier fylkesrådets leder Tonje Brenna (Ap) til NRK.

– Fylkesrådet skal bestemme seg på mandag om hva vi mener om garanti for E18. Så får vi se på mandag hva den beslutningen blir. Det skal jeg ikke spekulere i nå, fortsetter hun.

Viken må garantere for fremtidige bompengeinntekter for at utbyggingen skal gå sin gang.

Byggingen av den nye motorveistrekningen mellom Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum – og til Ramstadsletta på Høvik i Bærum er avhengig av at Oslo og Viken gir en nødvendig lokal økonomi-garanti.