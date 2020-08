Turist glemte tidevannet – bil står fast i Gaula

Ifølge Trøndelag politidistrikt parkerte mannen bilen sin ved elva Gaula.

Da han kom tilbake etter en liten tur hadde vannet steget og bilen står nå fast i elva i området ved Volløya.

– Stedet er så nært munningen at vannstanden nok blir litt påvirket av tidevannet, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen til NTB.

Ifølge politiet har bilen vann til over hjulbuene, og den uheldige turisten må pent vente til vannet minker igjen før han får kommet til bilen sin og kjørt videre.

– Det er ingen fare for at bilen skal bli tatt av elva, men det er vel mer uvisst om han får start på den. Vi har håp om at det skal ordne seg, sier Hollingen.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 01.57 natt til lørdag.