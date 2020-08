Fellesforbundet kritisk til permittering av tillitsvalgte

Ifølge Hovedavtalen har hotellene plikt til å ta «hensyn til de tillitsvalgtes spesielle stilling» ved permitteringer, skriver Klassekampen.

Konserntillitsvalgt i Nordic Choice Hotels, Vidar Torheim Isaksen, som selv er permittert, sier at flere tillitsvalgte permitteres selv om andre ansatte fortsetter å jobbe.

– Rollen til de tillitsvalgte er jo å ivareta og beskytte de ansatte, samt være de ansattes stemme overfor ledelsen. Den rollen får vi ikke fylt når vi er permittert og indirekte ekskluderes fra fortløpende drøftinger, sier han. Han mener dette har skjedd på flere hotellkjeder

Hovedtillitsvalgt Elin Karlsen ved Thon Hotell Hammerfest var permittert fra 12. mars til 1. juni og opplevde også at det var problematisk å være tillitsvalgt og ikke på jobb.

Merethe Solberg, leder for Fellesforbundets avdeling for hotell- og restaurantbransjen i Oslo og Akershus, sier til avisen at hun forventer at arbeidsgiverne følger avtalen partene er blitt enige om.

– Tillitsvalgte har et spesielt vern. De er tillitsvalgt for medlemmene sine, så hvem skal være tillitsvalgte da? spør hun.

Hun mener bedrifter bør undersøke om det finnes andre jobber tillitsvalgte kan gjøre hvis det ikke er behov for stillingen som den tillitsvalgte i utgangspunktet har.