Politiet har kontroll på fire ungdommer som er mistenkt for ran på Jessheim

Politiet fikk melding om ranet klokka 18.02 fredag. En halv time senere meldte Øst politidistrikt at de hadde kontroll på to av fem etterlyste ungdommer. De er tatt med til politistasjonen for avhør.

Like før klokken 22 meldte politiet på Twitter at de hadde kontroll på ytterligere to mistenkte.

– Politiet jobber videre med etterforskning i form av avhør og sikring av bevis i saken, skriver politiet.

Ifølge innsatsleder Marit Furuseth skal det være en gjeng med mindreårige gutter som er blitt ranet.

– Vi har vært i kontakt med fire av disse, og én av dem er å anse som fornærmet, sier Furuseth til Romerikes Blad.

På grunn av guttenes lave alder er barnevernsvakta kontaktet.

Politiet søker etter vitner eller personer som kan ha observert aktuelle gjerningspersoner.