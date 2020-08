Trolig ny norgesrekord for nedbør i Vestfold

Det kan ha blitt satt nedbørsrekord i Vestfold fredag. Her søker mannskaper i vannet i undergangen under fylkesveien ved Kilden kino i Tønsberg. Mer enn ti husstander i Færder og Tønsberg ventet fredag på hjelp for å tømme kjelleren for vann. Foto: Vib / NTB scanpix