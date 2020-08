Politiet får beholde Tom Hagens hus i en måned

– Vi er naturligvis fornøyd med at retten reduserer beslagstiden fra tre måneder til en måned, sier Hagens forsvarer Svein Holden i en kommentar til NTB.

Han legger til at de ikke kommer til å anke kjennelsen om at beslaget opprettholdes fram til mandag 21. september.

Nedre Romerike tingrett ga fredag 14. august påtalemyndigheten medhold i at Sloraveien 4 kan tas i beslag av politiet i tre måneder.

Motparten anket kjennelsen inn for lagmannsretten. Holden sendte anken tirsdag og fredag kom altså kjennelsen.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som har vært savnet fra hjemmet i Lørenskog siden 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

Kan bli ny rettsrunde

Politiet tar den begrensede tidsrammen til etterretning.

– Dersom det ikke lar seg gjøre å utføre de nødvendige undersøkelsene innenfor tidsrammen på en måned, må vi vurdere å bringe spørsmålet om forlengelse inn for domstolen på nytt, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt.

Utover det sier han at påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten fortsatt gir politiet tilgang til det sentrale åstedet i saken.

Tilfredsstillende fremdrift

Hanssen sier at politiet har forståelse for at det er en belastning for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men legger til at de i likhet med lagmannsretten mener at videre undersøkelser er tilstrekkelig begrunnet.

– Vi er også fornøyd med at lagmannsretten anser fremdriften i saken som tilfredsstillende, og at sakens kompleksitet og omfang tilsier at det gjøres omfattende etterforskningsskritt på det sentrale åstedet, sier politiinspektøren.