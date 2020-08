Sju av ti støtter skjenkestopp etter midnatt

Brassespark avgjorde da Sevilla vant europaligaen for sjette gang med 3-2 over Inter

Over 800.000 coronarelaterte dødsfall i verden

Skuespiller Lori Loughlin dømt til to måneders fengsel for collegejuks

USAs postsjef lover at poststemmer blir levert i tide

Verden

WHO: Håper coronapandemien er over innen to år