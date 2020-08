Uværet er på vei: «Trekk ut støpselet»

Det er etterdønninger av stormen «Ellen» som sørger for uværet, skriver Meteorologisk institutt på Twitter. Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Rogaland og Østafjells.

Det er også fare for hagl, lyn og torden og kraftige vindkast, opplyser Meteorologisk institutt, som understreker at det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde. I tillegg kan et værskifte skje raskt.

«Trekk ut støpselet»



Allerede fredag formiddag er det mye lyn og torden langs kysten av Sør-Norge.

– Det er voldsomt med lyn, det er snakk om over 300 lyn i minuttet, forteller Morten Ek, pressetalsmann for norsk sokkel i Equinor til NRK.

Lyn kan påføre skader på elektriske anlegg og elektriske anlegg og apparater. Norsk brannvernforening kommer i den forbindelse med en klar oppfordring om å «trekke ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler».

– Ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Fare for strømbbrudd



Brannvernforeningen anbefaler overspenningsvern som et bra forebyggende tiltak mot brann i elektriske anlegg og lynskader. De oppfordrer dermed boligeiere til å gå til anskaffelse av et overspenningsvern.

– Dette er teknisk utstyr som kan lede overspenninger til jord før de kommer inn i boligens el-anlegg og gjør skade, påpeker Søtorp.

Strømselskapet Elvia (Hafsund og Eidsiva) advarer om at det kan oppstå strømbrudd i deres område fredag og lørdag.

– Hvis strømmen blir lenge borte, er det fordi lynnedslaget har ødelagt utstyr i nettet. Reparasjonsarbeidet kan noen ganger ta litt tid, særlig hvis skadestedet ligger utenfor allfarvei, skriver selskapet i en pressemelding.