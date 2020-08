LO-sjefen og NHO-sjefen hentet inn i krevende mekling

Ved halv tolv tida kom LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Følsvik til Hotel Opera i Oslo der meklingen foregår. NHO-leder Ole Erik Almlid hadde da allerede vært på plass, skriver Frifagbevegelse og Dagbladet.

Ifølge Magasinet for fagorganiserte kommer det ikke til å bli noen løsning for frontfaget i løpet av natten. De henviser til kilder som sitter sentralt i meklingen, og som sier meklingen kommer til å vare utover natten og kanskje ut på morgensiden.

Begrunnelsen er ikke at det er så stor avstand mellom partene at det er fare for streik. Men at spørsmålene som diskuteres, er svært kompliserte. Partene trenger bedre tid for å forstå hverandre, og finne løsning.

Rundt 28.000 industriarbeidere går ut i streik fredag dersom partene ikke blir enige.