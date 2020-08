Coronasmittet nordmann rømte sykehus – satte kursen mot Slovakia

Hendelsen skal ha blitt omtalt av RMF24, en stor radiostasjon i Polen, fredag 14. august, skriver VG.

Det hele skal ha begynt med at nordmannen tirsdag 11.august ble arrestert etter å ha utøvd hærverk på seks biler i Krakow. Mannen skal ha hatt skader i en hånd, og ble dermed fraktet til universitetssykehuset i den polske byen. Her ble han testet for covid-19, og testresultatet var positivt.

Mannen skal deretter ha fått hjelp av en venn til å rømme fra sykehuset. Han ble pågrepet to dager senere mens han var på vei i bil mot grensen til Slovakia.

Pressetalsperson Janusz Hnatko ved distriktsadvokatens kontor for Kraków-Podgorze i Kraków bekrefter overfor VG at saken med den norske statsborgeren ble registrert den 12. august. Han opplyser at nordmannen nå er satt i midlertidig forvaring i tre måneder som et forebyggende tiltak, ifølge kjennelsen fra tingretten.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter at de er kjent med at en norsk statsborger er blitt arrestert i Polen.

– Utenrikstjenesten tilbyr vedkommende konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for konsulær bistand til norske borgere i utlandet. Av hensyn til lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke gi ytterligere detaljer, skriver pressetalsperson i UD Siri Svendsen i en e-post til VG.

Nordmannen er siktet etter straffeloven for å ha utgjort en fare for liv og helse til mange mennesker, som følge av den positive coronatesten.