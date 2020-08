Gjermund Cappelen trekker anken til Høyesterett

– I samråd med mine forsvarere og familie har jeg besluttet å trekke anken. Jeg ønsker å ta min straff, gjøre opp for meg og legge saken bak meg og komme tilbake til samfunnet, sier han til Nettavisen.

19. juni ble Cappelen dømt til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj.

53-åringen anket straffeutmålingen til Høyesterett i håp om å få ytterligere strafferabatt.

Han kan prøveløslates i august 2022, men hans forsvarere mener det var reelle muligheter for å kunne slippe enda billigere unna enn de 13 årene han er dømt til.

– Vi står fast ved vårt syn om at strafferabatten ikke er stor nok. Cappelen hadde etter vår vurdering et realistisk håp om lavere straff. Dette har vi måttet vurdere opp mot tidsaspektet, og vi kom i samråd med Cappelen fram til at det var den beste løsningen å trekke anken, skriver advokat Kaja de Vibe Malling i en epost til Nettavisen.