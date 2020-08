Politiet innfører oppholdsforbud rundt vindkraftutbyggingen på Haramsøy

– Bakgrunnen for forbudet er at det i lengre tid og ved flere tilfeller har vært ferdsel i og annen aktivitet som har hindret vindkraftutbyggingen. Dette har særskilt vært rettet mot anleggsvirksomheten på fjellplatået, sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim ved Ålesund politistasjon i en pressemelding.

Oppholdsforbudet blir innført fra midnatt førstkommende mandag, og vil gjelde for alle bortsett fra dem som jobber med utbyggingen av vindmølleparken på Haramsøy og dem som driver med jordbruk i området. Den vil også bare gjelde på dagtid mens anleggsvirksomheten pågår, og gjelder foreløpig i en måned.

Aksjoner

Grunnen til at oppholdsforbudet nå blir innført er at motstandere av vindmølleparken den siste tiden har gjennomført aksjoner.

Solheim sier at politiet hadde håpet at det ikke skulle bli nødvendig å innføre et så inngripende tiltak.

– Men de siste dagene har vi sett at det fortsetter slik det gjorde da anleggsarbeiderne tok ferie, med aksjoner som hindrer entreprenørens arbeid i vindparkområdet, sier Solheim.

Sunnmørsposten meldte mandag at aksjonister på Haramsøya hindret anleggsbiler i å kjøre i land fra fergen, slik at bilene måtte bli med fergen tilbake til fastlandet.

Kan gi 8.000 i bot

– Et oppholdsforbud er inngripende mot allemannsretten, men vi har lagt vekt på at det ikke skal være mer omfattende enn høyst nødvendig. Derfor vil forbudet bare gjelde når det foregår anleggsarbeid. Det betyr at folket på Haramsøya vil kunne bruke rekreasjonsområdene fritt fra tidlig torsdag ettermiddag til mandag formiddag. Det samme gjelder om kveldene tidlig i uka.

Politiet opplyser samtidig at brudd på oppholdsforbudet vil kunne resultere i bøter på rundt 8.000 kroner.