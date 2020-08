Person som fikk steinblokk over seg i Luster er hentet av redningshelikopter

– Luftambulansen flyr vedkommende til Haukeland universitetssjukehus. Skadeomfang ukjent, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken, som skjedde ved Dyrhaugstindene i fjellområdet Hurrungane i Jotunheimen, klokken 12.55 onsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Dan Johannesen i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at vedkommende ikke har vært fastklemt, men har blitt truffet av en steinblokk.

Korpsleder Ove Fortun i Luster Røde Kors sier til avisen at vedkommende lå på 2.000 meters høyde i et krevende terreng og var en del av et turfølge på to personer.