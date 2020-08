Frp: Ingen kvoteflyktninger til Norge i uoverskuelig fremtid

Norge skal etter planen ta imot litt over 3.000 overføringsflyktninger i løpet av året, men hittil har det bare kommet 264.

Coronapandemien har forsinket prosessen. Denne uka kom fem flyktningfamilier til Norge, de første siden viruset rammet i mars.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er bekymret for at kvaliteten på prosessen er for dårlig.

– Det er en ekstremt krevende jobb å plukke ut riktige kvoteflyktninger. Denne jobben kan ikke gjøres over nett. Da risikerer vi å ende opp med personer som aldri skulle vært her, sier han til NTB.

Han utfordrer regjeringspartiene til å avvikle ordningen, gitt den uoversiktlige situasjonen landet står oppe i.

– Vi har helt andre ting å bruke ressursene på i denne vanskelige tiden, og regjeringen burde stanse alt mottak av kvoteflyktninger i overskuelig fremtid, sier Helgheim.