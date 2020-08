Hydro reduserer driften ved Alunorte grunnet vedlikehold

Vedlikeholdet av rørledningen vil midlertidig stanse produksjonen ved Hydros bauksittgruve Paragominas, og reduserer produksjonen ved Alunorte.

Forventet produksjon ved Alunorte vil ligge på et nivå mellom 35–45 prosent av full kapasitet, opplyser Hydro i en pressemelding.

– Den reduserte produksjonen vil påvirke de økonomiske resultatene for tredje kvartal 2020, heter det i meldingen.

Hydro hadde planlagt utskifting av to deler av rørledningen i tredje kvartal og fjerde kvartal 2020 som en del av en langsiktig vedlikeholdsplan. Under dette planlagte arbeidet ble det oppdaget at en del av rørledningen hadde forverret seg raskere enn forventet.

Dermed ble det tirsdag besluttet å erstatte denne delen av rørledningen tidligere enn opprinnelig planlagt.