Hvordan kompenseres kulturlivet?

På et pressemøte i klokka 10 vil kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) orientere om kompensasjonsordningene for kultur høsten 2020.

Raja presenterer regjeringens videre planer for hvordan kulturlivet skal kompenseres for tap som følge av koronakrisen. Arrangementet strømmes.

Riksteatret presenterer planene framover

Risteateret og teatersjef Arne Nøst vil fra 11.30 intervjue aktuelle gjester og by på smakebiter fra de kommende forestillinger som skal på norgesturné.

På arrangementet i Nydalen presenteres programmet for høsten 2020 og våren 2021.

Kronprinsesse Mette-Marit fyller 47 år

Kronprinsesse Mette-Marit skal feire fødselsdagen sin onsdag uten offisielle oppdrag.

– Dagen feires privat, bekrefter assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, på NTBs spørsmål om planene onsdag.

Ny runde brexit-forhandlinger

Den sjuende runden i brexit-forhandlingene mellom EU og Storbritannia innledes, i og med at overgangsperioden utløper ved nyttår.

Til tross for at det bare er fire og en halv måned til britene er helt ute av EU, er det fortsatt ingen som vet hvordan de to skal forholde seg til hverandre fra nyttår. Så langt har det vært begrenset fremdrift i samtalene om en ny frihandelsavtale og andre samarbeidsområder, men denne uka sitter de ved forhandlingsbordet igjen.