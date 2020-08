Hareide vil vurdere strengere krav til buss-sikkerhet

Kravet om skjerpet sikkerhet for bussjåfører kom etter en ulykke på Sørås i Bergen i juni. En 57 år gammel bussjåfør og den 19 år gamle føreren av en personbil døde i ulykken.

Tide opplyser nå at busselskapet har sendt brev til samferdselsministeren og bedt om fortgang i arbeidet med å skape bedre kollisjonssikkerhet for sjåfører, skriver Bergens Tidende.

Hareide har sagt seg villig til å møte selskapet for å diskutere sikkerheten for bussjåfører, men viser til at Norge er forpliktet av EØS-krav.

– Det er beklagelig at kravene til kollisjonssikkerhet i buss ikke er styrket når vi samtidig har sett en stadig utvikling i dette for andre kjøretøy, skriver Hareide i en epost til avisen.

Han understreker også at fylkeskommunene i anbudsrundene har mulighet til å stille strengere krav enn EUs minimumskrav.

Konsernsjef Roger Harkestad i Tide mener Hareide «skyver ansvaret for sjåførsikkerheten over på fylkeskommunene».

Departementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å jobbe for strengere internasjonale krav til kollisjonssikkerhet i buss, men dette har ikke ført fram, sier Hareide.

– Statens vegvesen vil derfor i løpet av 2020 vurdere om det kan innføres nasjonale krav til ekstra beskyttelse, opplyser han.