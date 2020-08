Brann i Kristiansand sentrum slukket

Brannen i femte etasje i boligkomplekset i Kristian IVs gate i Kristiansand sentrum ble meldt like før klokken 1.30 natt til onsdag.

Brannen spredte seg til takkonstruksjonen, og de åpne flammene var godt synlige fra avstand, fortalte operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Like før klokken 2 meldte brannvesenet i Agder at det var rimelig kontroll på brannen, og like etter kom meldingen at den var slukket.

Politiet opplyser at brannen startet i en av tre oppganger i bygget. Politiet evakuert beboerne fra alle tre oppgangene og det er ikke meldt om personskade i brannen.

Det er ikke kjent hvor mange som var i bygget da det begynte å brenne, men i to av oppgangene bor det 34 personer, ifølge politiet.

Til sammen seks leiligheter i femte etasje er berørt av brannen. I tillegg har en leilighet i fjerde etasje fått vannskader. Beboerne i disse leilighetene ble tatt hånd om av kommunen og er innlosjert på hotell.