Helsedirektoratet advarer om coronasvindel

– Noen ringer privatpersoner med beskjed om at de kan være smittet. Personene blir bedt om å oppgi kortinformasjon for å få tilsendt test-sett. Dette er svindel, skriver Helsedirektoratet på Twitter.

Videre understrekes det at testing er gratis i Norge, og at kommunehelsetjenesten, som er ansvarlige for smitteoppsporing, aldri vil be om å få oppgitt kortinformasjon.

Lignende svindelforsøk har også forekommet i Danmark. Svindlere har forsøkt å lure dansker til å gi fra seg personlig informasjon.

De siste dagene har flere dansker fått tekstmeldinger som umiddelbart ser ut til å komme fra TestCenter Denmark - et testsenter for coronaviruset. I likhet med svindelforsøket i Norge, blir også de bedt om å ta bilde av kortinformasjon for å få tilsendt sett for testing av corona.

Det er ren svindel, advarer danske Statens Serum Institut (SSI) i en pressemelding.

– Dette er såkalte «smishing-meldinger», der noen utgir seg for å være Testcenter Denmark. Hensikten er å frata folk personlig informasjon, sier fagdirektør ved Tescenter Danmark, Anne-Marie Vangsted, ifølge Ekstra Bladet

«Smishing» er en fellesbetegnelse på svindelmeldinger tilsendt på SMS.