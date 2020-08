Økokrim har henlagt sak mot tidligere ledere i Smiths Venner

Saken gjaldt en pengeoverføring på 17 millioner euro fra et selskap på Kypros eid av de to nordmennene, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg kan bekrefte at Økokrim igangsatte en etterforskning i 2017 med bakgrunn i meldinger om mistenkelige transaksjoner knyttet til en overføring fra Smilar Invest Ltd, Kypros, i 2015 på 17 millioner euro, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim til avisen.

Smilar Invest var eid av Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen. De var tidligere sentrale i menigheten Brunstad Christian Church (BCC), tidligere kjent som Smiths venner, men har ingen formelle verv i dag.

Ifølge DN har de to bygget opp en privat formue, blant annet gjennom det kypriotiske investeringsselskapet.

Etter tre år med etterforskning ble saken henlagt, og Bernt Aksel Larsen sier han er lettet.

– Jeg visste jo at bare Økokrim fikk studert bevisene i saken og fikk oversikt over de faktiske realitetene, ville det være umulig å komme til noen annen konklusjon. Men jeg er selvsagt lettet, da det jo er krevende å gå rundt med en slik siktelse hengende over seg, sier Larsen til Vårt Land , som først omtalte henleggelsen.