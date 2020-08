FHI anbefaler at fire nye land blir røde

– Det har den siste tiden vært økt coronasmitte i Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike. FHI anbefaler derfor at disse landene blir røde når bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres denne uken – hvis det ikke skjer endringer, skriver FHI mandag kveld.

FHI leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene.

I tillegg til at fire nye land blir røde, foreslår FHI at København merkes rødt.

Det skjer etter at smitten der har økt til mer enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

FHI anbefaler også at den svenske regionen Norrbotn endres fra rødt til gult, slik at reisende derfra ikke lenger vil omfattes av karantenekravet.