Gutt (16) alvorlig skadd i ulykke

Mandag ettermiddag rykket politiet ut til en trafikkulykke mellom bil og lettmotorsykkel i Sarpsborg. En 16 år gammel gutt er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

– En alvorlig skadet, men stabil ble det opplyst på ulykkesstedet, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Veien er sperret som følge av ulykken.

– Det som kan sies er at en lett motorsykkel har kommet og møtt en annen bil i en sving. Så er det mulig at lettmotorsykkelen ikke har klart svingen. Det er ikke mistanke om høy fart, men det er snakk om en uerfaren fører her, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, John Erik Nygård, til VG.

Politiets kriminalteknikere er på stedet sammen med ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen.