Over 10.000 koronasmittet i Norge

Det siste døgnet er det registrert 40 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. Dermed er antall smittetilfeller kommet opp i 10.005, ifølge foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til VG at smittetallet ville vært langt høyere dersom det ikke ble innført restriksjoner i mars.

Kongressmedlemmene blir bedt om å avbryte sommerferien

Representantenes hus' leder, demokraten Nancy Pelosi, ber alle medlemmene om å vende tilbake til jobben denne uken.

I et brev til kongressrepresentantene skriver hun at Representantenes hus senere i uken skal stemme over lovgivning som skal beskytte det amerikanske postvesenet USPS, melder Reuters.

New Zealand utsetter valget

Koronasituasjonen gjør det nødvendig å utsette New Zealands valg med fire uker, opplyser landets statsminister Jacinda Ardern. Den nye valgdatoen er satt til 17. oktober.

– Denne beslutningen gir alle parter tid til å drive valgkamp de neste ni ukene, og valgkommisjonen får nok tid på seg til å forsikre at valget kan bli gjennomført, sa Ardern mandag.

Politiet brøt opp russefester i Agder

Politiet i Agder fikk flere meldinger om bråk fra ungdommer sent søndag kveld. I Kristiansand stakk mellom 50 og 70 kommende russ av da politiet ankom festen.

– Dette er neste års russ som starter på skolen i morgen og som synes det er en god måte å starte skoleåret på med en festing og våkenatt, sa operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Ventura endte på 37.-plass

Kristoffer Ventura maktet ikke å gjenskape spillet fra lørdagens superrunde og falt til delt 37.-plass siste dag av PGA-turneringen i North Carolina.

Etter å ha gått lørdagens runde sju slag under par nærmet han seg tetsjiktet, men en avslutningsrunde to slag over par sendte ham nedover igjen. Ventura var 13 slag bak vinneren.