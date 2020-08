Politiet brøt opp russefester i Agder

Ungdommene hadde samlet seg ved Wilds Minne skole i Kristiansand. Det skal ha vært anslagsvis mellom 50 og 70 ungdommer til stede, men alle løp da politiet kom.

– Dette er neste års russ som starter på skolen i morgen og som synes det er en god måte å starte skoleåret på med en festing og våkenatt, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Også i Mandal i Lindesnes kommune og Vågsbygd i Kristiansand kom det søndag kveld meldinger om festbråk fra ungdom, og politiet sier dette også trolig er kommende russ.

I Mandal ble det meldt om festbråk og høy musikk i friområdet Budokka, mens det i Vågsbygd kom klager fra et boligområde nær en videregående skole.

– Vi er vant med ta det er mye bråk fra russen i mai, men at det skjer i august, har vi ikke sett før. Vi synes ikke det er greit at de tar seg til rette og forstyrrer natteroen for folk som skal på jobb. Det er mange som er irriterte på russen, og det er vi som må håndterer det, sier Hægeland.

Han sier politiet hadde håpet å slippe slike hendelser søndag kveld, særlig etter en helg fylt med mange festrelaterte oppdrag, men at han regner med at ungdommen retter seg etter pålegget fra politiet.