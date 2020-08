Mann skadd etter fallulykke i Gjøvik

Operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt opplyser til Oppland Arbeiderblad at spor på stedet tyder på at mannen har falt et par meter ned fra en skrent.

– Han var ved bevissthet og ble overtatt av helsevesenet. Vi har i etterkant fått tilbakemelding om alvorlige bruddskader i rygg, sier Hoft.

Politiet ble varslet om hendelsen litt etter midnatt natt til søndag. På grunn av stor pågang tok det tid før de ankom stedet, men Hoft har ingen formening om hvor lenge mannen kan ha ligget skadd.