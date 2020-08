Donald Trumps yngre bror er død

Robert Trump, president Donalds Trumps yngre bror, ble 71 år gammel og døde etter en tids sykdom. Dødsårsaken er ikke kjent.

– Det er med tungt hjerte at jeg deler nyheten om at min fantastiske bror Robert døde fredelig i kveld, opplyser Trump i en pressemelding fra Det hvite hus.

USA vil tvinge fram sanksjoner mot Iran

President Donald Trump sier USA vil forsøke å tvinge gjennom en gjeninnføring av FN-sanksjonene mot Iran ved å ta i bruk en kontroversiell teknikk som omtales som «snapback».

USA hevder fortsatt landet er en del av atomavtalen med Iran, slik den ble undertegnet i 2015 – og dermed kan tvinge gjennom nye sanksjoner hvis de mener Iran bryter avtalen. President Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018.

Mann døde i fallskjermulykke i Nordfjord

En mann i 20-årene mistet lørdag kveld livet i en fallskjermulykke i Loen i Stryn kommune i Nordfjord.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 20.30. Det var turgåere nedenfor fjellet Skåla som oppdaget at fallskjermhopperen hadde styrtet i bakken, opplyser politiet. Den omkomne er en nordmann.

57 nye koronasmittede i Norge siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 9.965 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 57 tilfeller siste døgn, som er like mange som dagen før. De siste to dagene er økningen på 114 tilfeller og i løpet av den siste uken har økningen vært på 338 tilfeller

Tre menn pågrepet etter skyting mot bil i Oslo sentrum

Tre menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet på Kalbakken, etter at det lørdag kveld ble avfyrt flere skudd mot en parkert bil i Møllergata i Oslo.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 22.05 etter at flere vitner kontaktet politiet. Ingen personer kom til skade og bilen var tom. Vitnene opplyste at de hørte minst to skudd.