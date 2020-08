Skadd mann hentet ned fra Brekketindbreen med helikopter

Politiet satte i gang en redningsaksjon etter melding om at en person skal ha falt i fjellet ved Brekketindbreen.

NRK skriver at det var minst to personer på tur sammen, og fallet skal ha skjedd like før toppen.

Redningsaksjonen ble vanskeliggjort på grunn av tåke i området, men etter hvert ble mannen hentet med redningshelikopter og fløyet til Ålesund sykehus for undersøkelser.

Han er bevisst og oppegående, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Politiet meldte om ulykken like etter klokken 17 lørdag.