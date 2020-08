Flere elever ved NTG Lillehammer bekreftet coronasmittet

– Vi har testet de som skal testes, og smittesporingen går nå ut på å forebygge videre spredning. Det er derfor tatt grep i samarbeid med NTG, hvor vi har anbefalt en karantenesituasjon inntil vi får kartlagt situasjonen, sier assisterende kommuneoverlege i Lillehammer, Steinar Grue, til Gudbrandsdølen Dagningen.

Fredag ble fem det bekreftet fem smittetilfeller tilknyttet Norsk Toppidrettsgymnas (NTG) i Lillehammer, og alle ved skolen ble satt i karantene.

Lørdag er det bekreftet ytterligere to tilfeller, bekrefter Grue.

Elevene og de ansatte vil forbli i karantene fram til situasjonen er avklart, og testsvarene til samtlige som er testet foreligger.

– Vi håper at situasjonen kan bli avklart i løpet av de neste dagene, og at antallet personer i karantene kan reduseres til et minimum, sier Grue.