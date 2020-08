Helsedirektoratet vil samle 10.000 corona-spyttprøver

Ifølge VG vil Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) Oslo universitetssykehus, Fürst Medisinske Laboratorium og Oslo kommune gå i gang med undersøkelsen i september. Svarene håper de er klare i oktober.

Det skjer etter at en undersøkelse gjort i Oslo i juni viste at spyttprøvene ga samme svar som nese- og halsprøvene. Det var imidlertid bare elleve positive prøver i tallmaterialet. I den nye undersøkelsen, som skal gjøres i Oslo og Viken, skal det samles inn 10.000 spyttprøver for å se om de viser samme resultat som den testen som nå brukes.

Det skisseres tre måter spyttprøvene kan gjennomføres på: Enten ved oppmøte på tested, ved at pårørende henter testutstyr og leverer prøven til teststed eller at helsepersonell rykker ut til personen som skal testes.

Prosjektleder Trude Andreassen i Helsedirektoratet mener undersøkelsen bør gjennomføres før FHI kommer med anbefalinger om å eventuelt innføre spytt som prøvemateriale.

– Spyttprøver vil gjøre det mulig å teste langt flere med mindre bruk av smittevernutstyr og helsepersonell. Det er veldig sannsynlig at det blir innført, men det er en politisk beslutning som ikke jeg skal ta, sier Andreassen