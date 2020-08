Bemanningsbedrift tilbyr ansatte 1.000 kroner i uka for å sykle til jobb

I fem-seks uker har de ansatte hatt dette tilbudet, forklarer daglig leder Magne Lilloe til Dagens Næringsliv.

– Ikke bare bidrar vi til å holde smittespredningen nede, ved at vi oppfordrer ansatte til å unngå kollektivtransport til og fra jobb. Å sykle eller gå har også en klar helse- og miljøgevinst, sier han

Fredag ble det kjent at Obos tilbyr sine ansatte 750 kroner i måneden for å sykle, sparkesykle eller gå til jobb etter at Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) sa at kapasiteten i kollektivtrafikken i hovedstaden er sprengt, og etter at regjeringen anbefalte munnbind på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold fra mandag.

Lilloe i Muncitori Bemanning sier at få i bedriften som har rundt 140 ansatte, foreløpig har kastet seg på tilbudet.