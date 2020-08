Politiet: – Northug har vært samarbeidsvillig

Det var en politipatrulje på E6 som stoppet Northug natt til fredag, etter å ha observert at han kjørte altfor fort. I samtalen med ham fattet politiet mistanke om at han kjørte i ruspåvirket tilstand, og politiet gikk deretter til aksjon mot leiligheten hans i Oslo, der de fant kokain.

– Han er foreløpig siktet etter vegtrafikkloven. Vi har ikke gjort en ny vurdering av om det skal lages en ny og utvidet siktelse ennå, sier jourhavende politiadvokat Silje Bergsholm i Øst politidistrikt til NTB.

– Hvorfor gikk dere til aksjon mot leiligheten hans?

– Det kan jeg ikke si noe om utover at det er en vurdering som gjøres i hvert enkelt tilfelle med tanke på hva som mistenkes om ruspåvirkning, sier politiadvokaten.

Vil ikke si om noen var i leiligheten

Hun bekrefter at Northug var alene i bilen da han ble stoppet, men vil ikke svare på om det var noen i Northugs leilighet i Oslo da politiet gikk til aksjon mot den.

Det er foreløpig ikke blitt gjort avhør av Northug ut over forklaringen han ga til politipatruljen som stoppet ham på E6. Skistjernen ble ikke satt i arresten, bekrefter Bergsholm.

Politiet omtaler Northug som samarbeidsvillig, noe som bygger på forklaringen han ga patruljen som stoppet ham. De avventer nå resultat av blodprøver som ble tatt natt til fredag, og vil gjennomføre avhør av Northug til uken.

Kokainfunn

I en pressemelding bekrefter politiet at Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen på E6. Politiet bekrefter også at det ble funnet narkotika i Northugs leilighet. Northug har selv skrevet på Instagram at dette dreier seg om kokain.

– Førerkortet er rutinemessig beslaglagt og vi har gjennomført de nødvendige undersøkelsen av bilen som nå er levert tilbake til han. Vi bekrefter at det er blitt tatt en blodprøve, resultatene fra denne ventes først om noen dager, skriver politiet i pressemeldingen.

– Northug har vært samarbeidsvillig og vi fortsetter etterforskning gjennom helgen og de nærmeste dagene, legger politiet han.