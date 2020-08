Påtaleansvarlig i Hagen-saken bytter jobb

Det avslører han i et portrettintervju med Agderposten. Hrenovica har frontet etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning for Øst politidistrikt.

– Jeg begynner som politiadvokat ved påtaleenheten i PST 29. september. Det er et ekstremt spennende felt. Mandatet PST har, er jo å verne dette landet, sier han til Agderposten.

Hrenovica sier han er «ganske positiv ut fra en totalvurdering av forholdene» til at Lørenskog-saken får en løsning.

– Lørenskog-saken kommer til å leve i beste velgående. Jeg har vært skipperen i to år, og har meget kompetente kolleger som overtar. For meg er det viktigste at løsningen, når den måtte komme, er den riktige, sier han.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog i oktober 2018. Hennes ektemann, Tom Hagen, ble 28. april i år pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han ble løslatt i lagmannsretten, men politiet har blant annet fått rettens medhold i å ta boligen i Lørenskog i beslag.