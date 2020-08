Sikkerhetsrådet sa nei til forlenget våpenembargo

Sikkerhetsrådet i FN har avvist USAs forslag om å forlenge våpenembargoen mot Iran på ubestemt tid, opplyser USAs utenriksminister Mike Pompeo.

– Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet for å forsvare internasjonal fred og sikkerhet er utilgivelig, sa Pompeo i en uttalelse før resultatet fra avstemmingen var offentliggjort.

Bilbranner i Oslo

Det brant natt til lørdag i biler på to ulike steder øst i Oslo. Den første bilbrannen ble meldt klokken 1.18 på Furuset, og politiet mener brannen er påsatt og har en navngitt mistenkt.

Halvannen time senere ble det meldt om en brann i en parkert varebil i Lindebergåsen. Politiet sier de forholder seg til at «parkerte biler sjelden begynner å brenne uten grunn».

Trump besøkte sin syke bror

USAs president Donald Trump besøkte sin to år yngre bror Robert på et sykehus i New York. Det er ikke kjent hva broren behandles for, men flere medier melder at tilstanden er alvorlig.

Trump var iført munnbind da han ankom New York-Presbyterian Hospital gjennom bakdøren, og han var der i 45 minutt, ifølge nyhetsbyrået AFP.

USA gir Tiktok-eier tidsfrist

President Donald Trump gir det kinesiske selskapet Bytedance 90 dager til å trekke seg ut av den amerikanske delen av Tiktok og slette alle brukerdata som er samlet inn fra amerikanske brukere i den populære appen.

I presidentordren heter det at det er finnes «troverdige bevis» for at Bytedance «kan komme til å true den nasjonale sikkerheten i USA».

Barcelona-trener får trolig sparken

Quique Setién er ganske sikkert ferdig som Barcelona-trener etter 2-8-tapet mot Bayern München i mesterligaens kvartfinale fredag kveld.

– Vi trenger endringer i klubben, og ikke bare spillerne. Vi trenger endringer i hele strukturen, på alle nivåer, sa forsvarsspilleren Gerard Piqué etter kampen.

To menn pågrepet etter trusler i Oslo

To menn i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet av politiet i Oslo på grunn av mistanke om trusler med våpen. To kvinner i alderen 18 til 25 år meldte om på ha blitt truet.

Politiet har en hypotese om bakgrunnen for den første trusselepisoden, uten at de kan gå nærmere inn på det.