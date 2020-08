Barneskole i Oslo holder stengt etter coronautbrudd

– Skolen vil ikke åpne på mandag til planlagt skolestart. Det er sendte ut en melding til alle foresatte, bekrefter kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til NTB.

Ifølge VG bekrefter rektor Anton Rygg i meldingen at store deler av personalet har blitt satt i karantene. Særlig har administrasjonen og lærerpersonalet blitt rammet

– Skolen har blitt rammet av et lokalt smitteutbrudd av covid-19 på nøkkelpersoner, som i oppstart og planleggingsuke har vært i nærkontakt med et såpass stort antall ansatte at myndighetene har satt store deler av personalet i karantene.

– Vi ser ikke for oss at det er mulig med noen form for ordinær skolehverdag før tidligst mandag 24.08, skriver rektoren videre.

Munkerud skole ligger på Nordstrand i Oslo.