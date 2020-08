Politiet seiret – Tom Hagen får ikke flytte hjem

Det melder NRK.

I kjennelsen går det fram at beslaget opprettholdes fra til 13. november.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet. Vi har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men i dette tilfellet mener vi hensynet til etterforskningen må veie tyngst, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i en pressemelding.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, varsler at han vil anke avgjørelsen.

– På bakgrunn av det som fremkom i rettsmøtet er vi noe overrasket over kjennelsen, og vi synes det er naturlig å be om lagmannsrettens vurdering av spørsmålet, sier Holden til VG.

Retten lukket dørene for å gå nærmere inn i spørsmål rundt etterforskningen og planlagte aktiviteter.

Politiet ønsker fortsatt å gjøre undersøkelse ved boligen, ettersom de betrakter det som et åsted.

Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.